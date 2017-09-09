狠吞6711萬害慘公司 員工變貴婦擁房買地

2017-09-09

〔記者楊政郡／台中報導〕簡直是超級大內鬼！

從事手機零售等業務的「哈拉網通公司」，遭童姓女員工取得帳號密碼，進入會計系統竄改帳目，以「調低單價、調高銷量」手法，7年來侵占貨款達6711萬餘元，資本額5000萬元的公司被她整得經營吃緊，一度增資2000萬仍賠光光；童女自己卻成了貴婦，買土地房產、生活闊綽，還年年招待親友出國，已花掉6400多萬元，最終仍被公司查出是內賊。

公司增資2000萬賠光

台中地檢署昨依業務侵占罪將42歲童女起訴，檢方偵辦發現，童女是連鎖電信企業「哈拉網通」電訊公司的業務人員，負責與各大網路購物網站廠商接洽，處理手機商品出貨事宜，2011年間，公司核心主管交代她登打資料，因而得知進入公司會計系統的帳號與密碼。

進入會計系統做假帳

未料，童女貪婪之心大起，竟於同年2月私自進入竄改會計紀錄，以「調低單價、調高銷量」手法A錢，如將每支1萬元的手機改為1000元，銷售量卻由1000支改為1萬支，如此一來總數不變，卻多出9000支手機的貨款，她就把這些貨款A走（舉例說明，非實際數據）；童女另遊說客戶，把貨款匯入或存入她指定的私人帳戶。

哈拉網通這幾年生意不差，卻不見利潤，一度增資2000萬仍賠光。今年7月，董事長決定清查，拿出多年來存檔的交易紙本明細，以人工一一清查核對，終於查出童女自2011年至2017年侵占公司6千多萬元。案件發生後，該公司已更改會計系統。

董事長查帳才發現

童女坦承犯行，檢察官發現她這幾年購入不動產、還債、招待親友出國，每月信用卡費高達30、40萬元，生活奢侈，已查扣她帳戶現金302萬餘元及2筆土地、1筆房產。

哈拉網通於2001年設立，員工200餘人，除了實體店面，更跨足網路購物及批發業務，分店遍及全台，約60家門市，主要業務為手機零售、家電材料批發。