通緝犯持槍拒捕 射警鼠蹊部 判15年2月

2017-09-09

〔記者李立法／屏東報導〕毒品通緝犯李錦輝遇警查緝開槍拒捕，射傷員警李明耀的大腿鼠蹊部，員警負傷制伏李嫌送辦，屏東地院以子彈只要稍微偏移，就可能擊中腹股溝上方的內臟、脊髓等，導致李員死亡，李錦輝有不確定殺人故意，合併判15年2個月徒刑，併科罰金7萬5000元。可上訴。

去年6月10日下午3點多，屏東縣內埔派出所員警李明耀及鄭正成，前往內埔鄉老埤村查訪一處民宅，發現47歲通緝犯李錦輝在屋內，鄭正成先上前盤查、李明耀隨後跟上，不料李嫌從背包拿出1把改造的巴西金牛座90手槍，朝李明耀射擊。

李明耀被射中左大腿鼠蹊部受傷流血，仍奮勇與歹徒搏鬥，忍痛搶下李嫌手中的槍械，並與鄭正成聯手將李嫌制伏，李明耀事後就醫治療，所幸只受到皮肉傷，沒傷到「重要部位」，屏東縣長潘孟安及當時的縣警局長方仰寧，特別表彰李員英勇表現。

檢察官訊後依殺人未遂及違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪起訴李錦輝，全案移審屏東地院後，李錦輝辯稱開槍只是要阻止警察逮捕他，且只造成員警左大腿皮肉傷，沒有殺人犯意。

屏東地院合議庭認為，據醫院診斷，李員中彈部位為腰帶下方鼠蹊部附近，離腹股溝甚近，子彈只要稍微偏移，就可能擊中腹股溝上方的內臟、脊髓等，導致死亡結果，李錦輝有不確定殺人故意，依殺人未遂罪判9年6個月，另犯非法製造及持有槍彈等重罪，合併處刑15年2個月。