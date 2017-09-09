為姊姊出氣 少女揮開山刀刺敵臀

2017-09-09

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市20歲張女，不滿在臉書遭17歲林姓少女嗆「吵三小」，昨晨再度與林透過臉書互嗆，雙方在汽車旅館外爆發激烈口角，張女的妹妹憤而持開山刀，狠砍林與同行葉姓少女的臀部、腳踝，兩人送醫無生命危險。

警方事後陸續通知涉案6人到案，6人皆坦承是因臉書口角才相約談判鬥毆，但2名傷者暫不願提告，訊後均依聚眾鬥毆罪嫌函送法辦。

警方調查，林姓少女日前疑不滿張女在臉書聊天群組中不斷發言，氣得嗆張「吵三小」，兩人結下樑子，數度爆發筆戰衝突。昨晨林姓少女與友人開趴時，再度傳訊嗆張「是要怎樣，我現在就在摩鐵，有膽就過來啊！」張女一氣之下帶著23歲的卓姓丈夫，及年僅16歲已輟學的妹妹，前往新樹路一家汽車旅館尋仇。

林女見張女撂人到場，也帶著2名少女助陣談判，雙方在車道爆發口角拉扯，過程中卓男拿出辣椒水攻擊，張妹則持開山刀衝向林女揮砍，在林女臀部砍出10公分刀傷，長裙上沾滿大片血跡，另名葉姓少女左腳踝也遭砍，旅館員工趕緊報案。

警方表示，雙方見警消趕抵一哄而散，僅2名受傷少女在現場，送醫後無大礙。警方採證，發現林女開趴的房間玻璃、床鋪都被砸毀，但初步確認與鬥毆情事無關，旅館也尚未提出毀損告訴，僅表示會通知訂房者處理賠償事宜。