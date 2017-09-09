啥米！酒店大亨開狗商品店？ 金錢豹旁有金錢狗

2017-09-09

〔記者張瑞楨／台中報導〕黑色幽默？紙醉金迷的台中市知名地標金錢豹酒店，附近新開了一家寵物用品店，竟然命名為「金錢狗」寵物生活館，有趣的是，連企業識別標誌都與金錢豹酒店神似，不仔細分辨，還真會混淆。

有人認為取名為「金錢狗」，具有某種「後現代社會的諷刺」之意，有人認為名字特殊易記，姜姓店長坦言，取名與設計標誌確曾參考「金錢豹」酒店，但無諷刺或幽默之意。姜姓店長說，一般客人經常會問「你們跟金錢豹酒店是什麼關係？」他們會回答「鄰居，是好鄰居！」

客人常問：你們是什麼關係

這家「金錢狗」寵物用品店，與「金錢豹」酒店僅隔一個停車場，距離約50公尺，兩者夜間對比顯得有點諷刺與怪異，2家店的企業識別標誌也有些像，都是金色圖案，搭配一隻跳躍的動物，除了英文差異，兩者圖案略有不同，前者是跳躍的狗兒，後者是豹。

姜姓店長說，該店原址是一家寵物醫院，遷移後，老闆承租並闢為寵物用品店，取店名時曾參考金錢豹酒店，不過她說，設計標誌時，他們設計狗兒在跑在叫的圖案，雖跟金錢豹酒店的圖案有些類似，但非刻意模仿，「設計的時候，沒有想那麼多」。

豹跑 狗跳 非刻意模仿

至於是否擔心侵害商標權，她認為，名字有「豹」與「狗」的差異，加上產業別完全不一樣，不至於有侵害金錢豹酒店商標權的疑慮。