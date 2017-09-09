網購打5折 假賣車詐全台2千萬

〔記者邱俊福／台北報導〕「好車不囉嗦，手頭緊，可配合銀行全額貸」，讓人心動的網路賣車訊息，要小心有可能是騙局！
後端人員全假扮
假網拍詐騙集團涉嫌在「8891」等知名汽車交易網站，刊登超低價高級中古車廣告，被害人上鉤匯款後，再以網路銀行轉走款項，受害人遍及台灣各地，已知至少有20多位買家遭詐2000多萬元；警方迄目前已逮捕集團成員16人到案。
警方調查，該集團先刊登求職與借貸廣告，急需找工作與缺錢的民眾聯繫後，再聲稱為了順利貸款，帳戶須有大筆款項進出以提高信用額度，藉此要求民眾交付帳戶及協助臨櫃提款，成為旗下車手兼人頭戶。
該集團還在知名汽車交易網站刊登販售約市價5折的高級中古車廣告，等有意購買的買家主動聯繫後，先由一線機手假扮車商，誘騙被害人將3到6萬元訂金匯入指定人頭帳戶，再由二線機手假扮會計師、代書或保險人員等，將人頭帳戶的存摺、印章及提款卡等寄給被害人，並佯稱交易流程須辦理公證過戶或必須做假帳務，要求被害人將購車款匯入人頭帳戶。
購車款透過網銀轉走
不少被害人誤認持有賣家的銀行存摺，應不致受騙，雖只看到廣告內的汽車照片，仍依詐騙集團指示匯款，結果購車款遭詐騙集團以網路銀行轉帳至其他帳戶，並指示人頭戶本人臨櫃領走大額贓款。
犯罪集團16人被逮
警方今年6月29日及本月6日執行搜索查緝，分別在基隆、台中、南投、高雄等地，查獲充當人頭戶及車手的男子李明憲等16人，現持續追查其他上游犯罪集團成員。