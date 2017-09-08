吸完變喪屍 警竟驗不出「辣大麻」

2017-09-08

毒蟲撞警車抽搐吐白沫被送醫

〔記者王捷、項程鎮／綜合報導〕美劇《陰屍路》中喪屍走路的樣子，讓觀眾印象深刻，台南黃姓男子搖頭晃腦開車撞倒警用機車，下車後走路搖擺、四肢不時抽搐和口吐白沫，行動與「喪屍」無異，警方懷疑他「毒駕」，稍後果然起獲一包疑似毒品，但用7種毒物與尿液試劑都驗不出毒物反應，反而是「喪屍」口齒含糊地自承開車前吸食「辣大麻」；警方將該包物品送往毒品檢驗所進一步檢驗成分，確認是三級毒品，對黃男採尿送驗。

黃男是因誤以為「辣大麻」不是毒品，才自承吸食。警方表示，「辣大麻」在台灣罕見，因而警方隨身攜帶可驗出市面上7種大宗毒品的快篩試劑才會驗不出來，但警方查獲有疑慮的毒品，都會進一步送驗，呼籲民眾勿以身試法。

台南警二分局民權派出所巡邏警網，上月2日凌晨在民族路路檢時，30歲黃男駕駛小貨車撞上停在路邊的警用機車，員警見狀走過來查看，黃走下駕駛座，眼神渙散、四肢不時抽搐，走路歪歪倒倒，還口吐白沫，和電影所見的「喪屍」無異，但警方聞不到他身上有酒味，懷疑他「毒駕」。

警方在黃男身上搜獲一包疑似大麻毒品，但連續使用7種毒物與尿液試劑都驗不出毒品反應。由於黃男明顯有「病態」，警方將他送醫，等他清醒後追問，黃男表示朋友介紹他加入一個臉書社團，在社團內購買簡稱「DT」的「香料菸草」，成員宣稱這種「菸草」不違法，效果比大麻強烈數十倍。

黃男說，開貨車前想抽點菸草提神，沒想到吸完後視線模糊、神智不清，醒來就在醫院了。

面對坊間各式毒品，法務部常務次長張斗輝表示，政府在反毒方向上，對毒品販賣是「零容忍」，對於吸毒者，則認為他們是具有病人性質的犯人，將由衛福部等機關通力合作，協助吸毒者治療戒癮。