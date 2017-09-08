杜絕糾紛／女兵增加 軍方告誡勿觸「天條」

2017-09-08

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部推動「全募兵」，今年底將達成志願役士兵佔全軍9成編現目標，女性官兵數量亦隨之逐年增加。國軍官員強調，現今講求「兩性平等」，男、女性官兵皆一視同仁，過去女性官兵不站夜哨的情形也不復見。不過，為杜絕國軍肇生性別糾紛，國軍各單位皆單獨規劃女性起居空間，亦嚴格律定兩性分際，同時藉由多次宣教，告誡官兵勿觸「天條」。

官員表示，現今講求性別平等，男女操課、訓練課程一致，甚至有些女性表現得比男性好，除非女性生理期、懷孕，才會特案處理。

不過，受限於生理差異，包括地面部隊、海軍艦艇皆規劃女性單獨寢室，男性不得隨意進入，部分單位亦裝設監視器過濾進出人員，內務、生活起居瑣事，也由女性官兵互評、互助。另外，若兩性在晚間10點以後有在室內談論公事之必要，須敞開房門或由第三人陪同。潛艦部隊礙於空間狹小，尚無開放女性官兵服役的計畫。

除生活起居管制，官員表示，現今也藉由軍事媒體、宣教，告誡官兵勿觸犯性別糾紛的「天條」，否則嚴懲不貸。

國軍今年1至6月共發生19起性騷擾糾紛，12起成案，其中男性對女性性騷擾案件佔了18件、11件成案；今年性騷擾案件未比去年同期增加，但案情可見男對女的性騷擾情況仍佔大宗。