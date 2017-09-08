募兵募上床還劈腿 醜聞爆發士官長自殺

2017-09-08

〔記者陳文嬋、黃旭磊、涂鉅旻／高雄報導〕海軍146艦隊37歲已婚邱姓士官長，遭舉發利用招募士兵職務之便，同時劈腿兩名招募女兵，海軍艦隊指揮部上月31日展開調查，邱男遭約談後當晚，傳LINE向妻子道歉「沒有勇氣面對自己」後，在車內仰藥輕生，搶救至9月2日不治。

邱姓士官長生前於成功級巡防艦專責募兵業務，負責到各地辦活動、宣傳與說明募兵事宜，今年3月至民間學校實施招募，因此結識兩女。據指出，邱熱心替她們規劃未來，進而與兩女都發生不正常交友關係。兩女後來投身軍旅，8月底前往海軍新訓中心參加入伍訓，恰巧編在同班，且兩女十分投緣，結為好友，閒聊時發覺各自的男友都是士官長，再進一步深聊，驚聞兩人男友竟「同名同姓」，確認交往對象都是邱男後，憤而檢舉。

兩女兵成好友 發現同男友

艦指部8月31日約談邱，邱在訪談後即失聯，下午4時傳LINE向老婆道別，提及對家人很抱歉，要老婆代為向孩子們告別等語。邱妻察覺有異，報警協尋，警方定位邱的手機，發覺他將車停在距離住家3公里的鳳山區中崙路邊，前往查看發現邱在車內仰藥輕生，送醫不治。

邱男逃避 仰藥不治

海軍表示，初步調查邱姓士官長違反兩性營規，但對邱的不幸深表遺憾；海軍強調，違反兩性營規情事，海軍毋枉毋縱，經查屬實一律嚴懲，會加強各單位建立正確兩性相處認知，視官兵如兄弟姊妹，不得有踰矩行為，以避免類似案件再發生。

146艦隊下轄226、268戰隊，母港為澎湖馬公，指揮成功、鄭和、繼光、岳飛、子儀、班超、等成功級巡防艦。

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