品酒團長沒品 3混酒性侵女網友

2017-09-08

〔記者楊政郡／台中報導〕42歲林姓男子自稱「品酒團團長」，2015年10月邀約女網友小美（化名）到住處品酒，讓小美混喝下葡萄酒、白蘭地、琴酒3款酒類，以及抽雪茄，隨後小美陷入深度酒醉，遭林男乘機性侵得逞；台中高分院以林男賠償和解，將他判刑2年、緩刑5年及提供義務勞務和接受法治教育。

判決書指出，林男開跑車住豪宅，自稱是品酒團團長，2015年9月間透過Bee Talk通訊軟體認識小美，由於小美對品酒也有興趣，林在同年10月5日邀小美到他住處品酒，當天開跑車到小美公司接她下班，載至自家豪宅。

席間小美喝了葡萄酒375ml、白蘭地5ml、琴酒5ml，又抽了雪茄，不久後出現步行不穩、需人攙扶、嘔吐及深睡狀況，林某乘機性侵。

品酒男開跑車、住豪宅

小美昏睡到翌日凌晨2時才甦醒，發現遭性侵後以行動電話聯繫男友，由男友陪同到台中醫院驗傷、驗血後報案；林承認和小美發生關係，辯稱小美清醒時主動抱他，2人自然發生性行為。

法官審理發覺，小美平常酒量約威士忌一瓶，但很少混酒喝，當天混了3種酒、又抽雪茄，血液酒精濃度高達256mg/dl，換算呼氣酒精濃度1.28mg/l（酒駕公共危險移送標準為0.25mg/l）；小美稱當時已爛醉，再抽了一口雪茄後就什麼都不記得。林男則說小美酒後抽了數十根雪茄，應是「雪茄醉」。

法官認定林男乘機性侵明確，台中地院判林男3年4月，上訴後台中高分院審酌雙方和解及賠償完畢，改判刑2年與宣告緩刑。