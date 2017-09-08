告不成女老師誹謗 校長涉誣告判4月

2017-09-08

〔記者丁偉杰、王善嬿／嘉義報導〕逞口舌招致刑責！嘉義市嘉北國小校長許忠和控告同校郭姓女老師誹謗，郭女獲不起訴後，反控許男誣告，嘉義地院審理後認為，許男身為學校校長，曾攻讀法律碩士班，犯後於偵查時坦承犯行，法院調查時又否認犯行，昨依誣告罪判刑4個月，不得易科罰金。

許男最後會不會丟了校長職位、入監服刑？律師劉興文表示，須犯最重本刑5年以下有期徒刑，始有易科罰金可能，誣告罪最重本刑7年以下有期徒刑，不符易科罰金條件；此案得上訴至最高法院，官司最後若有罪定讞，許男也不一定會入監服刑，若執行檢察官認為可以易服勞役，許男就可躲過牢獄之災。

校長要上訴 律師︰若定罪也可能服勞役

許忠和表示：「我沒有誣告郭女，我講的事情，對方也有講，她講的話在判決書上卻寫是我講的，變成我誣告她，一定會上訴。」

郭女現任職於嘉義縣民雄鄉福樂國小，她說，當老師更應著重品德、身教，許男知法犯法、誣告老師，是教育界最差典範，判決結果是遲來的正義。

許忠和與郭姓女老師因處理學生糾紛發生爭執，許男不滿郭女於2014年5月間學校教師晨會時，向在地人士表示：「校長在那個開會（指2014年4月23日教評會會議）說，（指蘇姓老師）毋知影案怎去甲人（指戴姓學生家長）講，講甲人『ㄉㄥ椅ㄉㄥ桌』（台語指生氣地拍打桌椅之意）等語。」許男於是在同年11月間告郭女誹謗，隔年1月再提刑事告訴理由補充狀，郭女後來獲不起訴處分。