陪睡導致超時工作 小模扯謊告男性侵

2017-09-08

〔記者吳昇儒／基隆報導〕宋姓男子3個月前透過經紀公司找22歲D奶小模莉莉（化名）純伴遊時，被對方的年輕貌美吸引，決定加時，並加碼8000元做愛，詎料莉莉事後面對公司超時質疑時，因怕皮肉錢被公司抽成，竟提告遭宋男性侵。宋男提出證據，並直接挑明「我是花錢跟她做愛」，基隆檢方偵查後釐清案情，日前予以宋男不起訴處分。

檢警調查，今年6月間，31歲宋男透過網路找到新北市某經紀公司，選中D奶的小模莉莉，協議每3小時2萬5000元代價，由莉莉負責陪宋男出遊約會，當中不包含做S（性）服務。

宋男看到莉莉本尊，對她年輕貌美身材姣好，大為驚豔，覺得跟她相處3小時不夠用，決定再加一節服務時間，培養感情，最後在莉莉的同意下，雙方協議以8000元發生性關係。

女怕公司抽成 男被誣陷不起訴

莉莉的經紀公司聯繫不到她，隔日趁她來支付仲介費用時，詢問她為何晚了那麼多小時回公司？莉莉為了不想讓經紀公司抽走自己賺的辛苦錢，竟佯稱被宋男性侵，才會晚回公司，為了取信經紀人，還跑到公司附近的派出所報案。

警方傳喚宋男到警局說明時，宋男不甘被誣陷，供出伴遊過程，並直接挑明「我是花錢跟她做愛，沒有強迫她」。檢警再次詢問莉莉時，她才道出實情。基隆地檢署檢察官認定，宋男與莉莉發生性關係是在兩情相悅的情況下，予以不起訴處分。