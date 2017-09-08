2017-09-08

〔記者邱俊福、沈佩瑤／台北報導〕一對7旬翁姓老夫妻，昨天清晨在北市信義區相偕散步晨運，2人手牽手走斑馬線過馬路時，突遭一輛左轉的大都會客運自後撞上，造成老婦傷重不治，老翁則左手肘擦傷送醫救治。警方勘驗客運行車記錄器時，發現這對恩愛的老夫妻僅差一步便可走上人行道，瞬間天人永隔，令人不勝唏噓。

根據警方調查，73歲翁姓老翁的老婆小他3歲，夫妻倆與在新北市政府任職組長的女兒同住，女兒接獲噩耗時十分悲痛，急忙趕赴醫院照料受傷父親。

司機轉彎被A柱擋視線

46歲的徐姓肇事司機向警方表示，轉彎時，被車輛視線死角的A柱擋住，當發現右前方有人時，已經撞上，而車速僅2、30公里，目前警方先依業務過失致死罪嫌將徐某送辦，也深入調查詳細的肇事原因，釐清責任歸屬。

案發後一度傳出案發當時老婆及時推開老公，經警方勘察現場監視器與行車記錄器畫面，表示未發覺此狀況。

警方說，昨天上午6時，翁姓夫妻相伴從北市虎林街住處外出晨運，北往南行經北市松仁路時，走斑馬線要過信義路，此時徐某駕駛客運北往南行經松仁路，欲左轉信義路時撞上2人。

雖徐某緊急煞車，巨大撞擊力仍讓翁姓夫妻倒地，其中老婆頭部受創，當場失去生命跡象，老公左手肘擦傷、意識清楚。