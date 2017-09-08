流竄全台！假碰撞真恐嚇 坑軍人14萬

2017-09-08

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕穿便服的黃姓軍人在桃園火車站遭不明男子故意碰撞，對方見他老實可欺，尾隨恐嚇：「不賠錢就叫兄弟開槍！」黃男害怕遭遇不測而在超商提領14萬元交付，桃園警分局獲報追查，前天逮到涉案的57歲詐騙慣犯廖炳勳，他坦承流竄各火車站犯案，以相同手法至少得手5起。

威脅不賠就叫兄弟開槍

廖男落網時裝可憐辯稱，他原在南投擺地攤為生，近來因天氣不穩、生意不好，窮到只能與媽媽同吃一碗泡麵，8月29日搭客運北上桃園找朋友，看能否找到工作可餬口，因朋友沒接電話、也沒回電，無計可施之下才繞到火車站「碰運氣」。

他表示，因發現穿便服的黃男看起來「很軟」、老實可欺，於是故意伸腿碰撞他的行李箱，藉此要脅對方賠錢。

警方調查，廖男當下隨便指了附近的路人稱說：「有沒看到穿白色衣服的人，那個人就是我兄弟，如果不給錢就會叫他開槍！」黃男害怕遭遇不測，到超商共提款14萬元交付，黃男當時進出超商多次領款，廖男就在外頭顧著黃男的行李，但黃男卻未趁機找店員或路人協助，直到隔天才由家人陪同報警。

慣犯哭窮 14萬花到剩1萬

警方調閱監視器影像追查，鎖定廖男涉嫌，經黃男指認後於6日深夜逮人，但廖男得手的14萬元，短短數日花到只剩1萬2000元，訊後被依恐嚇取財罪送辦。

警方呼籲民眾，若遇類似狀況切勿驚慌，應立即報警或利用機會請旁人協助報案。