《小檔案》幼兒頭部脆弱 「小手」是大兇器

2017-09-08

坊間所販賣的「愛的小手」，或稱「愛心小手」、「愛心拍」，是一種長條形、頂端是手掌形狀的長條物品，原先最常是用在體罰用途，後來有一些綜藝節目拿來做娛樂效果。

愛的小手由塑膠及橡膠材質製成，長度約60公分，手掌寬約7公分，尾端握柄的部分較粗且堅硬；根據案例，愛的小手握柄打到幼兒脆弱的頭部，恐會造成顱內蜘蛛膜下腔自發性出血，若打四肢，可能造成骨折，打胸、腹、頭內出血，打屁股也可能因瘀血，併發橫紋肌溶解症，讓孩子生命陷入險境。

（記者王俊忠）