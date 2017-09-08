女童沉冤公墓 兇手10年後終判刑

2017-09-08

〔記者王俊忠／台南報導〕黃姓女子10年前帶著3歲多的女兒離開嘉義夫家，到台南投靠從事殯葬業的男子楊智欽，楊男竟以女童大小便無法自制、未按時吃飯及影響他賺錢等由，拿「愛的小手」握柄長期毆打女童，致女童全身有5成以上傷勢死亡，楊男與黃女把女童遺體棄置公墓內，直到2013年才被檢警查出起訴這件人倫慘案。台南地院依傷害致死、遺棄屍體等罪判楊男10年6個月徒刑。

父報警 才發現幼女遭棄屍

判決書指出，2007年5月20日，黃女（已因遺棄屍體等罪判刑2年1個月確定）未經丈夫同意，向女兒佯稱要帶她出去玩，帶女兒到台南投靠楊智欽，3人先住飯店幾天，接著在出租套房同居月餘，後來又去住飯店。

楊男見女童年幼無法控制大小便、未按時吃飯，房間被大小便搞到很臭，會影響他賺不到錢，竟在租屋處以坊間販售的「愛的小手」握柄及覆蓋刺青沒用完的塑膠捲毆打女童身體與頭部長達數個月，致女童全身受到5成以上的瘀傷與頭部外傷。

法官表示，因楊男重複不斷的虐傷行為，女童於2007年10月23日凌晨3時因局部顱內出血、橫紋肌溶解症致嗜睡、腎衰竭及代謝性休克死亡。楊男與黃女發現女童身亡，把女童遺體放進裝金紙用的塑膠袋，開車將遺體載到台南市南山公墓，丟棄在市立火葬場後方的南山橋下。

男依傷害致死罪判10年半

檢方調查，黃女帶女兒離開夫家後，其夫向嘉義地院訴請離婚，2008年3月底判准離婚，台南高分院裁定黃女丈夫為女童監護人，但黃夫遍尋不著小女兒，報案後經嘉義警方及台南地檢署合力查出這件駭人的虐童棄屍案。