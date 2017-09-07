前法官連詐「活動費 」 林崑城剛判刑又起訴

2017-09-07

〔記者黃良傑、陳昀／綜合報導〕法官林崑城轉任律師後，得知前桃園縣議員黃享欽因貪污罪判刑8年定讞，竟向黃妻稱可動用司法界人脈與資源救黃，但需200萬元私下運作，林崑城收錢後避不見面，黃假釋出獄後提告，高雄地檢署昨將林崑城依詐欺取財罪起訴。

目前擔任立委鄭寶清服務處主任的黃享欽聞訊表示，當年是透過前監察委員、律師趙昌平認識林崑城，林告訴他「會好好處理、會圓滿」，沒想到對方事後突然失聯，他直到服完刑出來才知受騙，憤而提告，但已事過境遷，不想再被此事牽連，也不想多談，希望司法公平處理。

起訴書指出，67歲的林崑城為法訓所14期結業，曾擔任檢察官、法官、庭長，以及台灣高等法院法官等職務，1996年離職轉任律師；2005年間，他得知前桃園縣議員黃享欽涉犯貪污案被判8年定讞，入獄前委任律師趙昌平提非常上訴被駁回。

林崑城向趙昌平取得黃妻的電話並聯絡她，稱可動用司法界人脈資源救黃享欽，黃妻信以為真，2006年1月間約在咖啡館，把200萬元現金交付林崑城，林拿錢後4天便出國赴美，黃享欽也入獄服刑。

黃妻發現受騙告訴趙昌平，趙因聯絡不上林律師，基於道義先代墊部分款項，黃享欽假釋出獄後提告，被告林崑城辯稱200萬元是訟訴費，事後曾透過趙律師返還，但趙律師否認是訟訴費，雄檢偵結將被告起訴。

林崑城轉任律師後，涉嫌多次利用司法官背景，向當事人表示可疏通承審法官，今年7月間，才因詐騙13名官司中的當事人，索取高達1900萬元「活動費」，被高雄地院以18個詐欺罪重判8年6月，宣告沒入1370萬元贓款，林崑城續押中，全案上訴中。