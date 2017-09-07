網售奶粉 涉詐6800萬

2017-09-07

〔記者黃良傑／高雄報導〕37歲周女以不符成本的低價，在網路賣嬰兒用品與奶粉，並推銷給7、8個不知情的網紅「團媽」，周女要求先付款、後出貨，卻自今年6月起，明知無法出貨仍持續收訂，警方將周女送辦，初估被害人有上百人，詐騙金額6800萬元。

周女居無定所，檢方聲押，但裁定20萬元交保，周女否認詐騙，辯稱周轉不靈，至於薛姓、梁姓等團媽，也被質疑是詐騙共犯，團媽喊冤，表示自己也是受害人，警方將傳上游供貨廠商，釐清周女與團媽間的關係，不排除還有共犯。

女嫌稱周轉不靈 團媽也受害

警方調查，周女在臉書暱稱「庭伃」，2013年起利用臉書網站，以不符成本的低價，招攬成員團購嬰兒奶枌、尿布等商品，再以LINE和臉書傳訊，要求「先付款，後出貨」，下訂後3、4個月可出貨。

被害人爭相向她訂購，還以為撿到便宜，不料，今年8月起陸續傳出出貨異常，被害人報警，高市刑大科偵隊成立專案追查。

警方查出，周女還與薛姓、梁姓等網紅「團媽」合作，每個粉絲團都有超過30個客戶，團媽損失慘重，「團媽」薛女陸續匯3200多萬元，卻未見奶粉、尿布運到。

警方統計被害人逾百人，被詐金額達6800萬元，周女為躲避追討退款，不敢返回住處，受害網友肉蒐發現，周女曾出現在屏東潮州、南州一帶，甚至追到住小港的父母家，周女最後到高市刑大說明。