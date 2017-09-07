出片才半小時 霹靂被盜PO網

2017-09-07

〔記者廖淑玲／雲林報導〕19歲郭姓大二學生，將布袋戲「霹靂天命之仙魔鏖鋒」DVD轉檔後，將影片PO網供人瀏覽，由於新片推出半小時就被盜PO上網，近一年來，造成霹靂多媒體近億元的損失，郭男坦承犯行，全案依違反著作權法移送雲林地檢署偵辦，郭男恐面臨鉅額求償。

霹靂布袋戲賴姓法務專員去年發現，有人利用知名網站「伊莉論壇」上傳當週發行布袋戲影片，甚至新片才推出半小時就被盜PO上網，造成公司極大損失，經半年多蒐證後提告。

霹靂國際多媒體副總經理許煌銘指出，掌握到伊莉論壇布袋戲下載區版主，每週五該公司發行新片時，就會將霹靂布袋戲公司影片破解，上傳至伊莉論壇供不特定人觀看下載，因伊莉論壇屬境外公司外掛在Google網站雲端，無法查獲該版主IP位置。

Google提供IP位置查獲

許煌銘強調，霹靂天命之仙魔鏖鋒DVD系列是利用超商出售光碟，但該網站搶先將該週新發行的影片PO出供人免費瀏覽，且每集點閱人數都破萬，甚至超過兩萬人次，初估該公司損失近億元。

雲林檢警取得美國Google總公司提供該「種子散佈者」IP位置，查獲該版主就是郭男，傳訊到案並坦承犯行，他辯稱基於好奇、耍帥心態，在超商購買新片後利用電腦轉檔工具，將影片PO網供人瀏覽，沒有收費。

版主面臨鉅額求償

霹靂強調，郭生的行為嚴重違反著作權法，除提告並將對行為人提出合理賠償，也呼籲戲迷及網友，根據著作權法，裁圖、剪接影片放到公開場所、網路分享，都會構成侵權，若有人把最新的劇集公開在網路上播映，或私下連結下載全部影片，該公司為維護權益，會對行為人提告、求償。