網交「美軍官」失婚婦遭騙千萬

2017-09-07

驚覺詐騙 婦人報警處理

〔記者徐聖倫／新北報導〕國際詐諞集團透過網路化身美籍軍官威爾森，47歲詹姓失婚婦被對方英挺模樣所騙，陸續匯出約一千萬元台幣，後來察覺有異報警。近日威爾森要求她面交30萬台幣，稱將由「FBI人員」親自來台取款，警方前晚逮獲非裔美籍的取款車手，依詐欺罪嫌送辦。

再索30萬 稱FBI來台取款

警方調查，從事看板生意的詹婦，與丈夫離婚後寄情於網路聊天，去年透過通訊軟體「微信」認識自稱在阿富汗服役的美籍軍官威爾森，威爾森照片帥氣，又善於說甜言蜜語，讓她深陷情網。威爾森見時機成熟，旋即佯稱準備要退伍，等拿到退休金要飛來台與詹婦共度下半輩子，但領取退休金需要先繳交一筆保證金，希望詹婦能夠幫忙。

交款現場 警逮獲非裔車手

詹婦被唬得一愣一愣，陸續匯了台幣約一千萬元給威爾森，直到日前威爾森再度要錢，並稱會有FBI人員親赴台灣取款，詹婦發覺威爾森索財無度，懷疑可能受騙報警處理。

雙方約在新北市永和一家旅館前交款，5日晚間，警方在該旅館前逮獲前往取款非裔美籍的阿黛勒．愛迪波拉（音譯），阿黛勒供稱其為來自美國俄亥俄州的心理諮商師，根本不認識詹婦，受在印尼雅加達旅遊認識的同鄉約翰所託，才來台幫忙收錢，其餘什麼都不知道。