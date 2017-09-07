孫賣厝捲款 嬤傷心亡

2017-09-07

母亡借住 拐騙外婆出售

〔記者楊政郡／台中報導〕劉男生長在單親家庭，在學期間母親過世，外婆好心提供台中一棟透天厝讓他住，劉男稱住不習慣，建議賣掉買新的，外婆同意後，劉男以550萬賤售，拿到錢不告而別，外婆提告，檢方依侵占罪起訴兩個月後，外婆因過度傷心過世，劉男通緝到案坦承犯行，台中地院依侵占罪判一年，犯罪所得416萬餘元（扣除仲介費、增值稅等）沒入。

判決書指出，劉男的母親過世後，廖姓外婆提供台中逢甲巷一棟兩層樓透天厝，給當時就學的劉男住，2011年間，19歲的劉男到療養院探視外婆，遊說房子住不習慣，建議賣掉另買棟新的，外婆同意。

依侵占罪判1年 所得沒入

劉男委託仲介賣屋，同年7月以750萬售給林姓買主，才完成過戶，買主得知兇宅，要求降價200萬否則要提告，劉退還200萬給林，其餘扣除仲介費、手續費、增值稅等，實拿416萬餘元。

劉某拿到錢就逃匿無蹤，一年多後外婆才發現房子賣了，卻看不到買新房或房款，才發現外孫不見蹤影，憤而向地檢署提告，2014年3月地檢署依侵占罪起訴，廖姓外婆因年老又傷心，2014年5月過世，台中地院對劉發布通緝，2016年12月通緝到案。

劉男到案供稱，他想要迅速致富，拿這筆錢投資期貨買賣卻慘賠300萬，其餘生活花費殆盡，現在早餐店上班月薪兩萬多，又找到晚上兼差。

逃5年 花光416萬元

劉男的阿姨說，外甥的母親過世，才讓他住該房，水電都是他們家出的，劉偷賣房一年多他們才知，劉男的外婆過世前，還盼能回到透天厝，不料無法如願。