要不到iPhone 國三生自殺 險賠掉命

2017-09-07

〔記者王涵平／台南報導〕台南一名國三男生，前晚跟家人要求買iPhone手機遭拒，竟在臉書留言「我選擇結束生命」後自殺，幸及早被發現送醫，挽回寶貴生命，員警大嘆實在不值。

父親天天醉 兒自殺掛嘴邊

台南某派出所員警昨晚7時許獲報，有人在社區公園自殺，所幸緊急送醫，經灌腸後救回一命。

警方調查，這名國三男生前晚向阿嬤、姊姊要求買iPhone手機，遭拒絕後在臉書留言「既然得不到想要的，我選擇結束生命…很謝謝你們陪我走過的路」等語，有朋友看到向家屬反映，家屬急得到處尋找，所幸國三生及時在社區公園被發現。

據悉，該生的父母親離異，母親離家、父親幾乎天天醉茫茫，教養重任落在阿嬤身上，該生吵自殺非頭一遭，動輒將自殺掛嘴上。

怎麼輔導 家庭學校皆有責

北台南家扶中心社工督導吳宜菁表示，家人應避免過於寵溺子女，否則當子女要求買鉛筆文具，因金額不大還可以購買滿足子女要求，但若開口要東西就給，到了子女要求買手機等貴重物品，家長因無法負擔而拒絕時，小孩就會因挫折而產生偏差，建議平時可建立約定，如成績、協助家務等，要達到某個程度才能獲得報酬，藉此建立子女正確的價值觀。她還說，這名國三生如常將自殺掛嘴上，家庭或學校就需特別注意，以免再生憾事。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

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