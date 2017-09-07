親子溝通這門課…別讓孩子認為講什麼都沒用

2017-09-07

〔記者譚偉晟／台北報導〕北一女新生疑因壓力太大，傳出墜樓身亡的不幸，台灣少年權益與福利促進聯盟秘書長葉大華昨強調，父母對孩子的單一期待過高，會造成孩子難以達到目標，心中充滿挫折感，建議父母多聆聽孩子的想法，透過多元培育方式教育子女，避免孩子陷入期待過高（學業成績等）的壓力中而無法自拔。

葉大華指出，這次不幸事件，在於過度重視學業成績和升學目標，家長的強勢導致孩子無法選擇自己較喜愛的師大附中，被迫去念北一女。由於這種壓力完全是在孩子身上，若孩子無法適度表達意見，或父母忽略孩子面臨挫折感與壓力，很容易造成憾事發生。因此呼籲為人父母者，要多去聆聽孩子聲音，父母做決定前都應該想清楚，有無忽略孩子自己的期待。

親子專家吳娟瑜也提到，儘管父母跟孩子生活在一起，很多時候卻不能理解孩子心中真正的想法，建議父母要讓孩子有「在家表達意見的安全感」，引導孩子講出真正的想法。若一貫採用強勢態度，讓孩子出現「講什麼都沒有用」的無力感，很容易讓孩子覺得無路可去。

吳娟瑜建議，父母面臨孩子出現極大生活壓力時，應採用「深度聆聽」方式，用有層次的提問、建設性的鼓勵讓孩子放鬆，讓孩子願意表達內心想法。

葉大華也建議，對於已經高中階段的孩子，父母應用「朋友」的角色去參與孩子的生活，要試著去看孩子的優點，不要用大人角度去否定孩子的生活方式。