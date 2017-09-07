周文科 警界出名的拚命三郎

2017-09-07

記者黃敦硯／特稿

在警界，警政署副署長周文科是出了名的「拚命三郎」，但他不是發狠似的往前衝，而是在崗位上默默堅持著，直到工作完成。旁人勸他要休息，他總是笑著說「事情總要有人做啊」，隨即又埋首於工作中，「全力以赴，直至倒下來為止」，這就是周文科。

同仁眼中，周文科的個性剛正卻柔軟、嚴謹卻不拘謹，會傾聽部屬心聲，不曾疾言厲色的說話，總會讓同仁感到溫暖，又因長期從事刑事工作，也有刑警阿莎力的一面。

曾揮拳打倒劫機犯

外界並不清楚，兩岸合作打擊犯罪的溝通橋樑，其實是在周文科擔任刑事局偵查科長時開始建構。有一回，周負責押解遣返中國劫機犯，一名犯人竟在飛機上取出藏在鞋底的鐵片，挾持當時海基會副秘書長詹志宏，因變起倉卒，在場武裝警員投鼠忌器，不敢妄動，只見周文科一個箭步，上前揮拳將人犯KO，解除危機。

擔任基隆市警察局長期間，某次市政會議，周文科無畏市長權勢，發言要求市長不要再發放電玩店執照；基隆市議長黃景泰疑為了選舉，要求各警分局長以上官警去看他招待放的電影，周不懼議長權勢，強勢召回分局長。很多人覺得他的角色和位階「應該不敢」的事，放在周文科身上，卻再自然也不過。

此外，周文科看出小英政府上台後，有幫派勢力打著政治旗號，意欲披著陳抗的外衣從事非法活動，尤其香港民運人士黃之鋒來台被打一事，周文科便力主應對不法黑幫宣戰，以強勢作為回應政府和民眾的期待。

周文科此番病倒，同仁由衷盼他儘快恢復健康，繼續為國貢獻，也希望他今後「多為自己著想些」。