忙完世大運 警署副署長周文科中風

2017-09-07

〔記者邱俊福、黃敦硯／台北報導〕警政署副署長周文科因深受署長陳國恩倚重而工作繁忙，加上日前在世大運期間積勞成疾，竟在世大運完美落幕後於上週六中風，幸及時送醫取出腦中血塊，目前在加護病房觀察。幕僚透露，周術後復原良好，已恢復意識，可與家人溝通。

航警局長罹癌就醫

另外，7月剛接任航空警察局長的黃榮清，傳出日前就醫檢查出罹癌，航警局同仁說，黃之前都正常上班，上週六開始請假就醫，眾人才知局長罹病。

周文科為警大44期畢業，堪稱刑事專才，且「內外兼修」，曾任刑事局偵查科長，為當時警政署長顏世錫規劃出「報案三聯單」這項重大治安政策，也曾擔任刑事局偵七隊長，追查破獲刮刮樂詐騙集團，並究辦多件內線交易等重大經濟犯罪，可說是警察正式投入偵辦重大經濟犯罪的濫觴。之後周文科歷任北市警分局長、基隆市警察局長等職。

在同僚與部屬眼中，周文科是名不菸不酒、謙謙有禮的儒將，嚴以律己，戮力從公，數十年如一日，反年改團體抗爭期間，因身為署長左右手，周幾無假日，經常一早忙到晚間12時才能稍歇；世大運期間更因開幕式的騷亂，身為警署高層人士更是緊繃。

及時送醫 術後靜養

好不容易捱過世大運結束，周文科卻於上週六一早起床時，突感四肢不能動彈，幸好擔任醫生的女兒在家，察覺有異，緊急將其送醫。