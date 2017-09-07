最哀傷的喜事 粉紅冥婚 淚送新娘當天使

2017-09-07

〔記者湯世名／彰化報導〕「不管妳人在何處，永遠活在我的心中，老婆我愛妳…」這是人世間最哀傷的喜事，也見證了這對新人對愛的詮釋！

相戀5年籌備婚禮

30歲蔡尚振與23歲女友陳宜琦相戀5年，得知女友懷孕，兩人開心籌備婚禮，期待孩子降臨，雙方親友也都給予祝福，不料陳女上月車禍驟逝，蔡男悲痛不已，決定與她冥婚，昨天位於彰化市立殯儀館的靈堂布置成粉紅色的訂婚會場，並擺放兩人過去甜蜜的照片，雙方親友淚流滿面，見證新郎官為躺在棺木內的新娘子戴上婚戒，蔡男淚崩實現承諾，令人動容。

懷孕5月車禍驟逝

據了解，彰化縣民蔡尚振5年前認識了外型亮麗的陳宜琦，兩人熱戀，甜甜蜜蜜羨煞旁人，蔡男5個月前得知陳女懷孕 ，開心萬分，兩家人籌備要在今年農曆7月過後訂婚 ，小倆口還期待著小孩的降臨。

不料命運弄人，上月26日晚間10時，陳女從彰化市的牙科診所下班後，騎機車行經大村鄉大溪路途中與轎車發生碰撞，陳女連人帶車倒地，頭部受創，送醫急救仍告不治。轎車駕駛未酒駕，但面臨肇事責任。

陳女當晚未返回蔡男住處，蔡男打電話也未接，急忙沿著回家的路徑尋找 ，赫然發現女友的機車就倒在路邊，卻不見女友蹤影，後來接獲警方通知才知女友發生車禍，不幸傷重過世，蔡男趕到醫院見她最後一面，他放聲大哭，也決定與陳女舉行冥婚。

蔡男在臉書上PO文說「妳一直期待嫁給我，…遺憾生前無法完成，如今我也會完成我們的婚禮！」

告別式成訂婚會場

昨天彰化市立殯儀館至孝廳的告別式上，佈置成訂婚儀式會場，場內外都用粉紅色系佈置，還擺放粉紅色、白色、紫色的氣球，會場外看板則寫著「宜琦我們訂婚了」，以及「謝謝妳五年來的陪伴，五年來的酸甜苦辣互相扶持與包容，即將完成妳期待的婚禮，不管妳人在何處，永遠活在我的心中，老婆我愛妳。」兩旁還有兩人過去交往時所拍的照片，相當甜蜜，隨著儀式進行，穿著西裝的蔡男體貼的為躺在棺木裡的陳女戴上婚戒，剎那間全場氣氛凍結，蔡男也當場淚崩，雙方親友都難過流淚，場面哀戚。

訂婚儀式結束，蔡男與親友親送棺木離開，步出會場的親友們也將手中氣球放開，讓氣球冉冉升空，象徵新娘子無牽無掛的去當天使；親友們不忘在臉書上替蔡尚振打氣，「願你的最愛一路好走」。據親友說，蔡男將在陳女對年（往生一週年）後，將她的牌位娶回家。