偷拍廟會女神被逮 「攝」狼哭求老婆原諒

2017-09-07

〔記者邱俊福／台北報導〕「廟會女神」曾甜上月底在台北市捷運忠孝新生站，遭人偷拍裙底風光，當時她雖逮住該名攝狼，但因趕著去錄影，僅要求對方刪掉影片，後來她將這場驚魂記PO在臉書，霸氣回擊。台北市警方日前將偷拍的陳姓男子約談到案，他表示一時衝動才鑄下大錯，非常懊悔。

35歲陳男是電子工程師，他供稱因婚後一直沒有生育，工作又不順，當天看到穿著長裙的曾甜，一時情緒衝動才偷拍，不知對方身分；事後鬧上新聞後，他很害怕，返家告訴老婆求諒解時，兩人還抱著痛哭。

曾甜PO臉書 男送辦

警方調查，上月30日下午，曾甜趕搭捷運要到電視台錄影，在捷運忠孝新生站4號出口上手扶梯時，感覺小腿突然被東西碰到，經回頭赫見有男子拿著手機偷拍她裙底，心裡雖感害怕，仍馬上大聲喝斥：「你在幹嘛，你在偷拍我對不對？」

當時，曾甜質問對方為何偷拍，陳男稱是在抓癢，不肯給予手機查看，由於曾甜趕著錄影，便要求把照片刪掉，結果該男還要曾甜把兩人對質影片刪掉。

曾甜事後將對質影片PO在臉書，提醒網友要多小心，警方據報調閱監視器鎖定陳男並約談到案說明，陳男承認自己是首次偷拍，且已將手機內照片刪除，警方仍將手機查扣，訊後將依妨害秘密罪嫌函送法辦。