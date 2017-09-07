法官認非最重大之罪 殺童魔免死

2017-09-07

〔記者項程鎮、溫于德／台北報導〕新竹戀童男李靖教唆陳天心殺害林姓小六男童命案，最高法院昨支持二審見解，認為李、陳兩人並非如鄭捷的「無差別殺人」，也不是仇視社會產生偏激想法而殺人，不能因他們勒斃男童，就認定觸犯兩公約所訂的「最重大之罪」，因此判處李靖、陳天心無期徒刑確定。

林童是獨子，法院開庭時，林父請求法官判兩人死刑，「希望不要再有兒童被害」，檢方也認為本案應屬「最重大之罪」，不料歷審皆判無期徒刑 ，民事部分，李靖等兩人被判連帶賠償林父、林母各900多萬元定讞。

不算無差別殺人 法官判無期

有戀童癖的25歲李靖，常到新竹市西門國小打球而結識林童，李靖因生活經濟壓力萌生自殺念頭，想找林童共赴黃泉，自己不敢下手，遂向32歲陳天心騙稱自己是殯葬業主管，遊說陳「殺同業的小孩」，就能賺50萬元，還可升主管。

前年5月12日，林童放學，李靖誘拐林童到租屋處，趁他玩電腦遊戲時，由陳勒死他；李靖見林童斷氣，還比了「OK」手勢，抱屍到另一租屋處藏屍，服藥自殺未遂。

一審認為李靖雖惡性重大，但非窮凶惡極之人，陳男有心悔悟，均判無期徒刑。

高院認為，李、陳兩人不同於「具嚴重偏激觀念及反社會性格者，執拗於自我偏激想法的犯行」，且鎖定林童下手，並非「無差別殺人」，手段無反覆實施的高度危險性，也無足以引起他人仿效的奇特性。

此外，兩公約其中「公民與政治權利國際公約」（公政公約）第6條第2項「情節最重大」的犯罪，是指使用槍械、爆裂物等凶器的血腥恐怖攻擊、屠殺，或凌虐至極後再予殺害的變態殺人；兩人殺害林童，雖不能說是「非殘暴」，但與「公政公約」的要件相較，仍有程度差異，因此判處無期徒刑，上訴後被最高法院駁回。

反廢死團體批盲從兩公約

反對廢除死刑聯盟會長陳正育痛批兩公約違背民意，法院不應援引並認定「最重大之罪」才能判死，且台灣退出聯合國後，到現在都無法重新加入，為何要盲從遵守聯合國的兩公約？遭虐死幼童王昊的姑姑王薇君，則在臉書上質問最高法院，哪種手段才算「情節最重大之罪」？又以何種方式殺人才不算「情節最重大之罪」？