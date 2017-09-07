先殺後劫！超商搶匪還在趴趴走

2017-09-07

〔記者曾健銘／新北報導〕先殺再劫，小心凶狠超商強盜！

26歲卓姓超商店員昨凌晨在倉庫整理貨品時，突有一名黑衣壯漢持刀闖入襲擊，先朝卓男左腹猛刺一刀，再劫走收銀機內3萬4000元及2條香菸後逃逸，幸卓男傷口不深，送醫後已無生命危險；深夜值班遭襲擊洗劫，凶狠惡徒又未落網，附近超商店員人人自危，新莊警方表示已掌握對象，全力追緝中。

一見店員就猛刺腹部

目前還在醫院休養，尚未製作筆錄的卓男初步跟警方說，當時他獨自在倉庫內整理庫存商品，突有一名年約20多歲、身高約175公分，身穿黑色背心、戴口罩的壯漢持水果刀闖入，一看見他就朝他的腹部狠刺一刀，他當場濺血，傷口長約3公分。

對方隨即喝令「配合一點，我要錢而已，過去開收銀機！」他擔心再受傷害，只好就範，歹徒搶完錢，還拿走收銀機後方2條香菸。

警掌握對象 全力追緝

新莊分局新莊派出所昨凌晨3時接獲報案，指新豐街一處萊爾富超商遭搶，卓姓店員腹部中刀。警方表示，因該超商位於巷弄內，深夜較少人車經過，懷疑因此成為下手目標，歹徒顯有預謀，犯案前還刻意將機車停在50公尺外的新泰路上，犯案後徒步逃逸，跑離現場才牽機車離開。

超商店長表示，卓姓店員在超商工作5年多，是資深老手，上月開始輪值大夜班，後續將會全力協助家屬處理醫療事宜。

警方呼籲，大夜班店員大多是一人值班到清晨，應提高自身警覺，如遇歹徒行搶，應以人身安全為重，伺機按下通報系統報案，切勿與歹徒正面對抗。