輔大性侵案二審》男大生堅稱全忘 法官斥無悔意

2017-09-07

〔記者楊國文／台北報導〕輔仁大學王姓男學生前年攙扶酒醉學姊回宿舍時，涉嫌脫褲欲性侵學姊，幸學姊男友及時趕到才作罷，事後他辯稱酒醉失憶，一審仍被依乘機性交未遂罪重判3年6月。全案上訴後，王雖稱「願意認罪」請求輕判，但依然堅稱不記得事發經過，高等法院痛批他無悔意，昨仍判王3年6月。

男請求輕判 仍判3年半

判決指出，前年6月27日晚間10時許，王男受邀參加學長姊的畢業聚會，眾人狂歡到隔天凌晨3點多後，王見學姊不勝酒力醉倒，便佯稱要送學姊回宿舍，隨即將全身癱軟的學姊扶到四下無人的1樓走廊，脫褲準備性侵。所幸學姊男友經過聽見可疑喘息聲，前往查看發現女友下半身赤裸地趴在地上，王男則正在一旁穿褲子，才及時斥退王男。

王男到案始終否認犯行，堅稱自己喝醉了，不記得發生何事，但新北地院依據學姊、學姊男友及同學的證詞，認定王男確實脫下學姊及自己的內外褲，因學姊僅外陰部遺留王男DNA，無法證明性器進入，因此將王依乘機性交未遂罪判刑。

被害人另求償130萬

合議庭量刑時，直指王男不僅否認犯行，還為了隱匿犯行而阻止他人找救護車將學姊送醫，雖是未遂犯，仍應重判3年半徒刑。

檢方認定王是乘機性侵「既遂犯」，王不服判決，雙方均上訴，王在高等法院雖改口稱「願意認罪」，但仍稱當時飲酒過量，不記得事發經過，高院昨仍判王3年半徒刑；被害學姊另向王求償130萬，仍審理中。

本案另衍生風波，當時輔大社科院院長夏林清組成工作小組，將本案定調為猥褻非性侵，被指為吃案，後來更發生200名師生「公審」被害人、被害人在臉書揭露被迫道歉等爭議，後來夏林清因而遭暫停院長職務。案發後王男遭校方退學，他不服退學處分提起行政訴訟。