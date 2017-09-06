老檢座批警太誇張：沒有法令可叫當事人脫光

2017-09-06

〔記者溫于德、吳政峰／台北報導〕張姓姊妹只被控違反保護令就遭脫衣搜身，曾任檢察官的律師林俊峰表示「有點誇張」，他認為警方已逾越權限，過去此類案件通常只需釐清被告有無毆打、騷擾、跟蹤或恐嚇原告等行為，根本不用搜身，遑論脫衣。

林俊峰說，刑事訴訟法規定警察對於逮捕時可以搜身，但沒有任何法令可以叫當事人脫光衣物，就算警方事先取得當事人同意，也是違反搜身的比例原則，若沒取得同意，還恐違反刑法強制罪。

林俊峰指出，警方通常在兩種情形下可要求民眾脫衣搜身，一是面對轄內毒品治安人口，懷疑將毒品藏塞胸罩、內褲或肛門，為釐清得依職權要求脫衣搜身；二是懷疑嫌犯將傷人刀械藏於私密部位，也能要求脫衣搜身。

除非必要 否則違最小侵害原則

一位不具名法官認為，除非警方有跡證顯示民眾可以被搜身，或有必要性，否則已違「最小侵害原則」。

至於張姓姊妹是否為現行犯，律師張進豐認為，如果警方認定張姓姊妹確實違反禁止騷擾保護令的事實，以現行犯逮捕無問題。律師陳重言說，施行犯罪後「一定時間」內仍可依「準現行犯」逮捕，但法條與實務未明定這段時間多久，這部分屬於法官的判斷餘地，無客觀標準。逮捕酒駕犯即是例子，警方通常會先請示檢察官是否依現行犯移送，檢方複訊再決定請回、交保或聲請羈押。