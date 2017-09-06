只聽說無實證 桃產總性侵疑案簽結

2017-09-06

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市產業總工會被指爆發集體性侵疑雲，桃園地檢署分他字案調查近5個月，因查無實證於昨天簽結。檢方說，經傳喚被指涉遭性侵、性騷的5名被害人與相關證人，其中4人均指並無其事，最初在臉書PO文指稱被害的A女則稱「不想再回想，也沒辦法回想。」另在PTT八卦版上的「爆掛！桃產總產工會性侵事件真相」文章，經查是發文者的臆測及杜撰。

桃產總︰感謝檢方還原真相

桃產總昨天表示，此事件導致許多重要的勞工議題被扭曲和抹黑，感謝檢方還給相關人員清白；已辭去秘書長職務的姚光祖表示，事件後他辭職靜候司法調查，但仍因這起事件受到很大影響，而受害最深的還是工會被抹黑、議題被忽視，感謝檢方還原真相。

此案起於曾在桃產總秘書處工作的A女，今年4月間在臉書PO出「雜感」、「無題」、「我怎麼能不感到絕望」3篇文章透露遭性侵，並直指加害人為姚光祖；工會杜姓秘書更加碼爆料，指稱除了A女，另有4名女子也受害，另名工運人士郭冠均也被捲入。

A女︰拒再回想 3女︰未遭性侵

檢方4度傳喚A女出庭，A女僅出庭第1次說「不想再回想，也沒辦法回想。」其餘3次都拒絕到庭；檢方另傳喚4名被指受害女子，3人到案表示未遭性侵，另1人始終聯繫不上。檢方也傳訊杜姓秘書作證，但他稱「事情都是聽說的」。

網友「聽說」加碼爆料

此外，5月間在PTT上PO文「爆掛！桃產總產工會性侵事件真相」，隔天更爆料指桃產總在桃園八德區的「集體宿舍」就是性侵地點；檢方傳喚PO文的賴姓網友到案，他卻稱不曾在桃產總工作，也不認識桃產總的人，所寫的內容都是聽A女同校的于姓學弟的轉述，並參考媒體、網路資料寫的，文中所指「一個待在桃產總的朋友私下告訴我很多內幕」，但這個人根本不存在。

檢方指出，經深入追查發現此案都是傳聞、個人臆測或杜撰，查無姚光祖等人涉嫌性侵的具體實證，因此簽結。