網路瘋傳當街虐兒 父挨轟喊冤

2017-09-06

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區一家麻辣燙前，前晚8點有一名父親當街狠訓2歲兒，且不顧兒子號啕大哭求饒，疑用拖鞋打臉、橡皮筋瞄射眼、臉部位來教訓小孩，2名女學生見狀報警，警方昨天循線找到27歲林姓父親，他稱很疼愛孩子，沒有虐打小孩，「是角度問題造成路人誤解」。警方檢視男童身體未發現外傷，訊問過程中男童還黏著父親。

網友爆拖鞋巴臉 橡皮筋射眼

目擊過程並拍下影像的民眾，昨透過友人將虐童影片PO上臉書「爆料公社」，另描述當時男童好像不小心跌倒，卻被父親懸空拉著手臂踹打，甚至拿起拖鞋直接往臉上巴下去，更拉著頭髮要男童起身，沒多久到機車上拿橡皮筋彈射男童的眼睛跟臉，連射好幾次，男童不斷哭求「爸爸不要打…」，但父親仍不止歇。

影片從遠處拍攝，拍攝角度看不到男童被狠打以及被用拖鞋打臉、用橡皮筋彈射等畫面。不過網友見PO文描述，紛紛撻伐「這樣打真的很過分」、「管教沒有錯，處罰小孩也是對的，但方式錯了，用橡皮筋彈跟用拖鞋打臉真的非常的不妥，小孩子的自尊心會受傷的！為什麼不用其他種方式？」

男斥網友亂說 鄰︰他很疼小孩

中壢警分局獲報到場調查及調閱監視影像，昨下午找到影中的林男，林得知自己管教小孩被網友瘋傳是虐童案，表示既驚訝又火大，指斥網友亂說。

林男向警方說，近兩個月前搬到中壢租屋，前晚帶著妻小到超商吃晚餐，用餐後小孩突耍脾氣哭鬧不休，夫妻倆怎麼哄騙都沒用，在超商內幫小孩擦完鼻涕和眼淚後，將小孩帶到店門外的椅子，輕輕拍打小孩的小手和頭，當時拿高拖鞋是為了拍甩乾淨後給小孩穿回，也沒有用橡皮筋彈射小孩。

警方檢視男童身體，未發現有外傷，訊問過程中男童不時黏著父親。鄰居說，林男很疼小孩。

警方為慎重起見，表示仍會檢附監視器畫面等相關資料，通報市府社會局持續追蹤。警方規勸林男當街管教小孩要拿捏尺度，否則會造成路人觀感不好，被當成虐童得不償失。