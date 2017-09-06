埤塘雙屍綁紅線 家屬控男下藥殺女

2017-09-06

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市蘆竹區蘆興南路旁的一處埤塘內昨天下午驚見男女雙屍，43歲已婚黃姓男子與48歲洪姓女子手上綁著同一條紅線、面對面浮在水面上，消防人員據報拉起2人時已雙雙溺斃；警方在埤塘旁發現洪女的車，車內有黃男遺書，起初懷疑是殉情，但洪女的弟弟受訪說，黃男前晚喝醉曾到家中大鬧，昨天上午還打電話與姊姊大吵，而姊姊車上遺留著安眠藥，他懷疑姊姊根本是被下藥殺害！檢警正對此疑點深入調查。

警消昨天下午接獲民眾報案，指在埤塘發現一名女子趴在水面上，消防人員到場將洪女拉到岸邊時，赫然發現洪女身體下方還有臉朝上的黃男，2人的手上綁著相連的紅線，緊急送醫均告不治。

男子留書 遺產給子女不給妻

警方隨後在埤塘旁發現洪女的車子，並未熄火且沒關車窗，車內發現一封黃男署名的遺書，還有一排21顆裝的安眠藥及喝過的飲料，而安眠藥僅剩1顆。

警方調查，黃男已婚育有2名子女，洪女也育有2名子女但已離婚，黃男在遺書交代將遺產分配給2名子女，強調一毛錢都不會給妻子，但未提及尋短原因。

女子家屬 指男製造殉情假象

由於民間有著「手綁紅線一起自殺，來生就能再續情緣」的說法，警方第一時間不排除這是一起殉情案。然而，洪女的弟弟指稱，姊姊與媽媽同住，家人先前從沒見過黃男，也不知他的存在，前夜黃男喝醉到家門外不斷敲門吵鬧，當時因姊姊已入睡，媽媽開門喝斥對方離去，不料昨天上午黃男又打電話與姊姊發生口角，姊姊隨後開車出門，豈料就此天人永隔。

「我絕對不相信姊姊會與人殉情！」洪女的弟弟說，姊姊從事房仲，個性開朗、交遊廣闊，但家人從沒聽過她近期有交男友，而由於姊姊車上有使用過的安眠藥，家人懷疑她根本是被黃男下藥，被拖下水溺死而製造殉情假象。對此，檢警將深入調查黃男與洪女的關係，正查訪與2人熟識的朋友，調查是否有感情糾紛，以及有無殉情的可能。