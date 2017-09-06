聽到高跟鞋叩叩聲…男劫殺越女

2017-09-06

〔記者項程鎮／台北報導〕屏東張姓男子缺錢花用，竟悶死住在隔壁套房的越籍女移工阮氏，還騙被吵醒的11歲兒子「阿姨喝醉了，要讓阿姨安靜一點！」拿走阮氏2100元後帶著兒子逃亡。案發後兒子說，有看到爸爸用手摀住躺在地上的阮女口鼻，此證詞讓檢警據以突破張男心防，偵破全案；最高法院依強盜殺人罪將張男判處無期徒刑確定。

判決指出，曾犯妨害性自主、恐嚇取財等罪的張男無業，帶11歲兒子在屏東租屋，想北上謀生卻欠缺費用，打起住在對面套房的阮氏主意。前年3月9日凌晨3點多，53歲張男聽到阮氏下班後，踩著高跟鞋從走廊回房間「叩、叩 、叩」的聲音，從後方用手摀住阮氏口鼻，把她拖回自己房間。

兇手幼子目睹成破案關鍵

阮氏反抗掙扎，張擔心她呼叫求救，一手猛力壓住阮氏口鼻，另一隻手掐她脖子，還用布條捆綁阮氏；阮氏死亡後，張搜尋她的包包只發現2100元，帶著這筆錢和兒子北上逃亡。7天後張男房間發出惡臭，黃姓管理員查看發現阮氏屍體。

最高院判無期確定

庭訊時，張男辯稱不是強盜殺人，否則「不會去搶對面，還將人殺死放在家裡」；但張童證稱，案發當晚，他在睡夢中被爸爸叫醒去撿東西，發現爸爸用手摀著躺在地板上的阮女口鼻，還對他說阿姨喝醉，要讓阿姨安靜，並叫他回去睡覺，接著早上5點多叫他起床搭車去台北。張童雖未全程目擊阮女遇害，但已讓張男難以辯解犯行，最後被突破心防。

高雄高分院認為張男故佈疑陣，故意不鎖房門，讓人發現阮氏死亡時，以為他不在屏東，誤導警方以為別人利用他的房間殺人，合議庭認定張男素行不佳、出獄後又犯重罪，判無期徒刑；上訴後遭最高法院駁回定讞。