《強制工作》無法抵刑期 兄弟不怕關就怕操

2017-09-06

〔記者許國楨／台中報導〕過去不法之徒落網後，只要聽到法官判處「強制工作」，心中就會浮現「扛石輪」的畫面，因為過去泰源技訓所施以嚴苛的軍事化體能訓練，或者讓收容人不斷地重複搬石頭、磚頭，極度操勞體能，因而讓惡徒們聞風喪膽。

台灣詐騙集團抓不勝抓，甚至還「出口」至海外詐騙，成為另類「台灣奇蹟」，法界認為詐欺罪刑責太輕，詐欺犯「不怕關」是主因，修法將詐團納入組織犯罪，除刑責加重，還要比照諸如慣竊等罪犯強制工作，希望藉此達到嚇阻與教化功效。

由於強制工作的目的是希望藉由技能訓練，讓收容人學到一技之長，與過去軍事化體能訓練、搬石頭與磚頭相比，現在強制工作的項目已改為與一般服刑時的工作內容相當，比如下工廠從事木工、陶藝、縫紉等。

嚇阻與教化 表現好可減時間

看似工作內容變輕鬆，不過收容人不這麼想，一名道上兄弟不諱言：「不怕關，卻很怕強制工作」，除了認為這是「多關的」、「多做的」，因為強制工作無法折抵刑期，還要住在技能訓練所裡失去自由，對沒有「背景」或特殊管道的收容人可說度日如年，因此不少道上兄弟聽到「強制工作」4個字就「很嚇」。

不過，強制工作若表現良好，可以縮短強制工作的處分，例如被判處強制工作3年，表現良好約1年6個月後可以免其處分。