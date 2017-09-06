5男洗錢輕鬆賺 檢聲請強制工作3年

2017-09-06

〔記者張瑞楨／台中報導〕陳賢哲、陳賢斌兄弟檔及共犯等5人，設置詐欺與洗錢機房，再透過「支付寶」等管道幫中國詐騙集團洗錢逾新台幣4億元，抽佣不法所得上千萬元，台中地檢署昨天依修正後的組織犯罪條例及洗錢防制法等起訴5人，同時向法院聲明沒收不法所得，執行前還要先到勞動場所強制工作3年。

打擊歪風 依新法起訴

過去所犯最輕本刑5年以上刑案，或犯罪金額500萬元以上，才會援用洗錢防制法，今年6月28日洗錢防制法修正施行後，已改為本刑3年以上案件就適用此法，並刪除金額限制；為有效打擊詐騙歪風，中檢採用新修正的組織犯罪防制條例及洗錢防制法等起訴5人。

起訴書指出，陳賢哲（31歲）與陳賢斌（28歲）兄弟，去年11月在中市逢甲大學旁設詐欺機房，今年4月轉到大雅區，兄弟檔招募兒時玩伴3人共謀，替中國詐欺集團洗錢或發送詐騙假公文，再透過「支付寶」等管道洗錢，並與提款的車手集團（俗稱水房或水商）可各獲詐欺金額3％與11％酬勞。警方統計，陳氏兄弟等人今年3月至7月3日間洗錢金額近人民幣1億元，折合台幣約4億6000萬元，不法抽佣利潤達台幣上千萬元。

同時聲明沒收不法所得

台中地檢署認為5人觸犯加重詐欺取財罪、修正後的組織犯罪防制條例與洗錢防制法，其中陳賢斌是詐欺累犯，前案坐牢半年就縮減刑期出獄，出獄僅3年又再犯，應加重量刑。

台灣目前唯一男性強制工作的處所，為法務部矯正署泰源技能訓練所（女性是在高雄女子監獄等處），強制工作內容已無過去搬石頭等粗重工作，而是以技能訓練、培養自營作業為主，目前強制工作者有140多人，主要是竊盜與參與組織犯罪者。