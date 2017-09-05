PO文者疑殭屍帳號 要辦加重誹謗有難度

2017-09-05

〔記者錢利忠／台北報導〕網友透過已成立公司的臉書社團「爆料公社」，指名道姓指控3名男子故意灌醉酒店小姐輪姦；針對PO文者、被控性侵者及提供發文平台的爆料公社，法界昨分析三方可能涉及的刑責，認為除非調查後認定性侵成立，否則此案可能陷入羅生門。

曾任檢察官的律師蘇振文、丁昱仁均認為，此案關鍵在於爆料文中的情節，究竟是事實或純屬虛構？假設事後有被害人出面控告遭性侵，檢察官調查後也認定性侵成立，因文中敘述有兩人以上涉性侵，且提及灌酒等行為，被點名的富商及律師才可能涉加重強制性交罪，可處7年以上徒刑。

丁昱仁表示，此案目前僅有富商控告PO文者加重誹謗，假設調查認定文章是虛構，但酒店小姐只要沒提告，就沒有涉嫌誣告罪的問題；至於PO文者可能涉加重誹謗，但前提是檢方須找出PO文者真實身分，此部分也有難度。

加重誹謗是輕罪 無法調IP位址

丁昱仁說，加重誹謗罪屬2年徒刑以下輕罪，受限於通訊保障及監察法修正後，檢方無法針對此類輕罪調閱PO文者的IP位址，若PO文者未以真實姓名發文，且事後否認發文，檢方恐將面臨舉證難題，最後只能不起訴處分。

蘇振文另表示，假設文章情節屬實，文中所述酒店小姐之後也出面提告，但酒店小姐與加害人同處密室，若沒留下加害人的生物跡證等證據，加害者仍可能因罪證不足獲不起訴；但酒店小姐只要能舉證自己當下已喝醉，分不清楚喝醉後遭誰性侵，即便加害者後來獲不起訴，酒店小姐也不會構成誣告罪。

至於已成立公司屬營利事業的爆料公社，提供發文平台是否應負把關責任？蘇振文及丁昱仁均認為，該PO文非爆料公社所發，爆料公社只是提供平台，除非調查結果認定該篇文章是虛構，且爆料公社明知是虛構仍故意不刪文，才可能構成未善盡把關責任，涉加重誹謗。

假設文章情節為真，被控的律師可否以情節無關公益，僅涉及私德為由，要求爆料公社刪文？丁昱仁認為，文章所述角色包含律師，律師可能與諸多當事人互動，該篇文章很容易跟公益沾上邊，被點名的律師很難以此為由要求刪文。