「不在台灣如何性侵」律師轟網路霸凌

〔記者王冠仁／台北報導〕被網友Jason Wu在臉書「爆料公社」發文指控輪姦酒店小姐的富商黃苡峻、律師朱治國與呂朝章，紛紛表態澄清並否認犯案，兩名律師昨對記者表示願意具名澄清，人在美國的朱治國跨海展示機票和護照，證明案發時人在國外；呂朝章則現身回擊，怒批︰「這是網路霸凌！」至於黃苡峻前天已報警，控告貼文者妨害名譽。
富商黃苡峻 已提告妨害名譽
警方表示，黃苡峻前天下午委託鄧姓友人前往台北市長安東路派出所，對發表該文的網友Jason Wu提告妨害名譽；鄧告訴警方，輪姦一事根本子虛烏有，不曉得為什麼對方會將黃的照片與通訊軟體對話截圖放在網路上，黃以前曾因股東糾紛，被人在網路上惡整，懷疑這次也是遭惡搞抹黑。
朱治國出示機票 稱人在美國
律師朱治國昨接受電訪表示，他上月28日搭機出國參加親人婚禮，目前人還在美國華盛頓，預計明天返國；文章指控他9月2日晚上與黃、呂吃飯，並輪姦酒店小姐，「我人不在台灣，如何性侵？」他也拍照傳回他的機票、護照出境戳章為證。
呂朝章現身回擊 事件是虛構
律師呂朝章昨則說︰「這是網路霸凌！」他堅稱沒有這場飯局、沒有這女生、也沒有這個檢舉人，完全是虛構。呂昨下午召開記者會，聲稱他與黃、朱分別已2、4個月沒見面，9月2日假日他待在家中，沒與黃、朱吃飯，有心人以兩支手機互傳訊息，內容都是不實指控。
呂懷疑，事件操盤手應是黃苡峻以前的合夥人，想故意中傷黃，順勢將他與朱拖下水。