網友點名／富商揪2律師 灌醉輪姦酒店妹

貼爆料公社 指名道姓還附照
〔記者王冠仁／台北報導〕網友Jason Wu在臉書社團「爆料公社」發文指控，富商黃苡峻本月2日框下（包下小姐時段）一名沒做「S」（指性交易）的酒店小姐參加飯局，席間與律師友人朱治國、呂朝章將小姐灌醉，載往旅館輪姦，酒店經紀聯繫黃男，黃威脅說「我們黑白兩道跟法院都能處理」，並以20萬元換取小姐別報案；未料黃事後反悔，只願包1萬2000元紅包給小姐，再給酒店經紀交通費6000元，被害人已報警提告妨害性自主。
稱富商給1萬8紅包 就想打發
被點名的3名男主角紛紛跳出來喊冤，警方昨表示未接獲類似報案，不過妨害性自主案牽涉保護被害人，警方有可能不願多說；記者發訊息給爆料的Jason Wu，至截稿未收到回覆，整起事件成羅生門，靜待司法調查。
網友Jason Wu前天發文指稱，黃苡峻於本月2日下午，聯絡一名曾框過的酒店小姐佳佳，晚上帶她去飯局，黃與律師朱治國、呂朝章以「威士忌＋清酒＋紅酒」對佳佳灌酒；佳佳受不了，向酒店經紀John求救，希望派「支援」，John聯絡黃是否要加派小姐遭拒，John認為黃是熟客，也承諾會保護佳佳，只提醒佳佳沒做性交易。
文中指出，當晚9點多，John聯絡不上佳佳，再次聯絡黃，黃聲稱她醉倒沙發上「別擔心」；當晚11時許，佳佳回電稱被黃、朱、呂輪姦，要求John陪她去報警。
John趕往旅館，發現3男起先開2間房，完事後將保險套帶走，佳佳還被帶去浴室「洗乾淨」，她的衣服則被泡在浴缸裡；3男退掉原本訂的2間房，讓清潔人員打掃，將佳佳丟在再開的另間房，還說佳佳衣服泡水，是她酒醉嘔吐，自己去浴缸泡水。
該文指出，John聯繫黃男，黃否認輪姦，反要John勸佳佳別報警，會付20萬「處理」，還半威脅說「黑白兩道跟法院都能處理，報警跟提告都沒用，反而會有誣告罪，要她想清楚」。
John發現所有證據都不見，3男也不是現行犯，基於「現實考量」勸佳佳，佳佳無奈接受20萬元，想不到黃竟反悔，只願意包1萬2000元紅包給佳佳，再給John交通費6000元。
「當我們乞丐？」稱已報案
文末提及John氣得大罵︰「當我們乞丐嗎？我看過很多沒水準的客人，這3個無賴第1名！」並宣稱John與佳佳已去提告，籲其他吃過黃男虧的小姐站出來，「一起制裁這幾個王八蛋」。
爆料公社稱 對真相也很好奇
「爆料公社」小編事後發文表示，「有個帳號密小編說他是本人被抹黑，請我們刪文，但我們希望他提出證據後澄清，後來也跟小編說他報案了，還附三聯單給小編看，小編請他去發文，他也說好，直到昨早上一直等不到這位當事人的澄清文，到底真相為何，小編比大家更好奇，是真的抹黑，還是真的有做？」