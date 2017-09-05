登門求鄰別檢舉違停 婦停95秒算侵入民宅

2017-09-05

代兒求情 鄰不想理

〔記者楊政郡／台中報導〕71歲李姓婦人見葉姓鄰居拿相機拍兒子的違規停車，跑進葉家央求葉男與葉母放兒子一馬，葉男連續要求李婦離開不成，控告侵入民宅，法官認為屋主一再請求離去，但李婦仍停留約1分35秒，認定侵入民宅成立，判拘役30日，考量李婦年紀大且素行良好，宣告緩刑2年。

判決書指出，105年8月31日下午5時許，李婦看到鄰居葉姓男子拿相機拍攝她兒子的車違停，由於葉男與李子早有嫌棄，李婦擔心葉持照向警舉發，遂跑進葉家，以長輩身分向葉母說情，要求不要為難她的兒子。

鄰要求離開 婦不走

李婦一走進葉家，葉男沒有給李婦任何對話機會，連續數次開口表示「侵入民宅，請你離去」，要求李婦離去，李婦仍在屋內停留約1分35秒後才離去。

婦被判拘役30日、緩刑2年

法官認為，葉男與李婦的兒子有糾紛，李婦雖然是想向葉母勸說不要再為難其子，想要借由兩邊長輩勸說，化解下一代的恩怨，動機可理解，但屋主葉男已一再表示侵入民宅、請她出去，代表葉男並不同意李婦進入屋內，李婦應立即離開退至門外，再等候葉母的回應，但李婦護子心切，一直想要與葉母對話而滯留不退，李婦也自承在屋內待了1分35秒，認定構成侵入民宅。

法官考量李婦年紀大，僅小學程度，判處拘役30日，另外她無前科、今年又發生車禍進行顱骨手術，應該無力再為迴護兒子，而與葉某再發生糾紛，宣告緩刑2年。