詐200萬 一罪一罰判10年

2017-09-05

〔記者黃建華／高雄報導〕高職畢業、原從事鐵焊工的男子陳彥宇，2013年2月起在中國廈門組成詐騙電信機房，吸收機手打電話詐騙台灣民眾，短短4個月犯下61案、詐騙近200萬元，2016年1月刑事局與中國公安交換情資逮人，高雄地院一審依詐欺罪，每案判7月、8月、9月不等，61案合併應執行有期徒刑10年。

鐵焊工4個月犯61案

判決指出，外號「小宇」、「Ｐ哥」的34歲陳彥宇，因詐欺案被通緝，潛逃中國廈門成立詐騙機房，自2013年2月起至6月間，透過管道購買台灣民眾個資，以「猜猜我是誰」的老梗手法行騙，配合在台的劉姓車手頭負責吸收、指揮車手提領贓款、朋分所詐得款項，吸收蔡姓、施姓、鄭姓男子加入詐欺集團，持人頭帳戶提款卡提領詐得款項。

車手扣除所提領款項1.5％至5％不等報酬後，餘則依陳男指示交予前來收款的陳母或母親同居人，再由陳母依兒子指示存入其指定帳戶。

2016年1月，刑事局與中國公安交換情資後展開拘捕，在廈門逮到陳男等5名台籍嫌犯，國內查獲9名車手，初查至少61人被騙，總額近200萬元，檢方將陳男依詐欺罪起訴。

「正值青壯 不思腳踏實地」

高雄地院認為，陳男正值青壯年，不思腳踏實地賺取生活所需，因一己貪念，加入詐欺集團，法治觀念嚴重偏差，且現今詐欺集團極為猖獗，動輒詐得無辜民眾鉅額財物，嚴重影響社會金融秩序，應予嚴懲，以儆效尤，依所犯61起詐欺罪，每案分別判7月、8月、9月不等有期徒刑，合併應執行有期徒刑10年。