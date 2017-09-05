竹北分局︰警不得已才開槍

2017-09-05

〔記者姚岳宏、蔡彰盛、蔡孟尚、廖雪茹／綜合報導〕面對外界質疑警方用槍不當擊斃逃逸外勞，檢察官昨天會同法醫解剖遺體，發現阮男胸腹腿均中槍、全身18彈孔，竹北分局長吳文貴表示，警局尊重警員陳崇文的用槍時機，因當時使用辣椒水、警棍都無法阻止，2支警棍都歪了，陳員是在不得已的緊急狀況下朝阮嫌開槍，以避免危害擴大，可能因近距離且範圍小，才擊中腹部等要害，但吳文貴也強調員警用槍符合「警械使用條例」。

竹北警分局再次說明全案經過，指鳳岡所上月31日接獲報案有人偷車，因鳳岡所屬6人的值宿所，警力不足，常由民防義警協勤，當天值班的警員陳崇文從警1年多，獲報後與李姓民防趕抵現場，遭全身赤裸的越南籍逃逸外勞阮國非用石頭及手腳攻擊，造成李某鼻樑骨折受傷，2員使用警棍和辣椒水也無法制止，阮男最後還企圖搶奪警車，陳員多次警告無效，情況急迫下依「警械使用條例」第4條第1項第4、5款規定使用槍械反擊，在阮嫌衝上警車駕駛座時連開9槍，造成阮嫌胸、腹和腳受傷，送醫急救後仍因失血過多宣告不治。

警署強調應依循用槍規範

竹北分局也說，警員隨身攜帶的密錄器，已交由檢察官查扣調查，後續也將全力協助家屬及越南駐台代表處處理相關事宜。

警政署強調，警槍具有致命殺傷力，警方一向重視使用警械議題，除「警械使用條例」外，另已訂定「警察人員使用槍械規範」及「執行職務使用槍械程序」供警遵循。