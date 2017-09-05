警擊斃越勞 連7槍貫穿胸腹

2017-09-05

〔記者蔡彰盛、姚岳宏、廖雪茹、呂伊萱／綜合報導〕越南籍逃逸外勞阮國非遭警近距離連開9槍致死，新竹檢警昨天下午解剖遺體，發現阮男全身多達18個彈孔，扣除2槍「只進沒出」彈頭卡在體內，其餘7槍共貫穿胸、腹、腳等身體造成16個彈孔，檢警私下透露「不排除9槍全部擊中」，阮男妹妹淚流不止，透過友人強調：「槍傷集中在腹部，連開9槍，實在太過分了！」

遺體解剖 另2槍彈頭卡體內

「台灣移工聯盟」等團體昨天前往警政署前抗議並遞交陳情書，質疑警方用槍時機及執法過當，警政署國際組外事科長陳鴻堯出面接受陳情，表示已進入司法程序，警方全力配合調查，同時協助家屬與越南駐台辦事處辦理後續事宜。

新竹檢警由法醫研究所派X光車到竹市殯儀館，解剖前先照X光，確認身體是否殘留子彈及位置，掃描結果在阮男身上發現2個彈頭，且全身共有18個彈孔，初步判斷警員陳崇文共開9槍，扣除2槍僅射入卻沒有穿出身體的彈孔，其餘16個彈孔是陳員開槍分別從死者左側、背部、腰部射進、穿出，有的子彈則是再穿越腿部，以至於7發子彈造成16處彈孔。

死者妹哭癱 要求查明真相

阮國非妹妹在靈堂不斷哭泣，死者友人轉達阮妹說法，阮妹表示哥哥雖是逃逸外勞，偷車、打傷民防人員確實有錯，但警方朝哥哥的要害連開這麼多槍，已經超過一般合理、合法的範圍，要求檢方查明哥哥死因。

移工聯盟質疑警處置過當

移工聯盟高舉「政策殺人，警察幫兇？」布條，質疑警方處置過當，聯盟成員陳秀蓮表示，警方應公布現場密錄器等錄影畫面來對外釋疑，並要求警方與移民署等單位，整體檢討移工查緝作法，對於民防協勤人員竟變成第一線執法人員，凸顯基層警力不足、長期勞動條件不佳等問題。

越南駐台代表陳維海昨天受訪時表示，已經通知該名移工的親屬，目前案件仍在調查處理中，他無意發表看法或意見。