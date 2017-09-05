檢察官慶啟人將退休 創首家反洗錢顧問公司

2017-09-05

〔記者楊國文／台北報導〕兆豐銀行紐約分行違反美國洗錢防制相關法規，被重罰57億台幣，讓由國際組織認證的「反洗錢師」證照炙手可熱，在檢察界有「俠女」美譽的高檢署檢察官慶啟人，是我國3000多位司法官中，唯一取得「反洗錢師」證照的人；慶啟人已獲准退休，她將成立國內第1家「反洗錢顧問公司」，協助金融機構強化內控，提升金融機構和政府反洗錢的成效。

慶啟人司法官訓練所第29期結業，政大法律系、美國賓州大學法學碩士畢，2000年調任法務部辦事即負責反洗錢業務，一頭栽進此領域深耕17年，任職法務部、台北地檢署期間多次參加反洗錢國際會議，赴新加坡、瑞士等地清查重大經濟案件洗錢事證，是我國反洗錢先鋒。

同事眼中慶啟人不僅具反洗錢專業，更具濃厚正義感，博得「俠女」稱號，時常可見到她在蒞庭時和被告律師爭辯不已，她也一直以「檢察官是我一生志業」自許。

慶啟人認為，國際對洗錢防制規範愈來愈嚴格，10多年來我國的反洗錢工作卻進步緩慢，連馬來西亞、印尼、菲律賓都已超越我國，法律沒跟上世界潮流是主因，去年「兆豐案」後雖間接促成洗錢防制法修正案，但部分金融機構對法令遵循、風險評估、洗錢交易申報等仍準備不足，有可能成為防制洗錢的漏洞。