走私大麻花來台 主嫌求處無期徒刑

2017-09-05

〔記者王俊忠／台南報導〕毒梟王喻平涉僱用「正一號」漁船，從中國走私重達271公斤、黑市價逾3億台幣的二級毒品大麻花來台，被檢調單位在安平港攔下，台南地檢署以毒品若流入市面可供30萬人次吸食，嚴重戕害社會治安及國人健康，昨依毒品等罪嫌起訴王嫌、船主夏宗武兄弟與3名印尼漁工等6人，其中王嫌被求處無期徒刑。

南檢調查，「正一號」漁船船長夏忠益，他弟弟夏宗武是該漁船船主，50歲的王喻平欲從中國走私大麻進入台灣販賣，以112萬台幣代價，於今年7月12日凌晨委由「正一號」漁船，在中國廈門外海取得重達271公斤的大麻花，藏在漁船前後甲板的暗艙內。

王喻平先匯款112萬台幣報酬給夏忠益後，再由夏忠益等人將漁船駛入台南安平港，將毒品交給王喻平，所幸7月13日凌晨3時許，檢調等早一步在安平港埋伏查獲這批毒品，逮捕涉案的船長夏忠益、船主夏宗武、印尼籍漁工阿吉、諾吉溫、古斯等人，警方7月21日在屏東逮到毒梟王喻平。

南檢襄閱主任檢察官陳建弘表示，檢察官審酌王喻平等6人運輸的二級毒品大麻花重達271公斤，數量龐大，若這批毒品流入市面，會嚴重戕害社會治安及國人身心健康，犯罪情節重大，王喻平、夏宗武、阿吉、諾吉溫、古斯均否認犯行，飾詞圖脫、毫無悔意，犯後態度不佳，請求法院對王喻平判處無期徒刑、夏宗武求刑16年、3名印尼漁工各求刑15年。夏忠益坦承犯行，犯後態度尚可，請法院判刑18年。