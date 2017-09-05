肩負傳承及把關重任 二審卻被當大閒缺

2017-09-05

記者楊政郡／特稿

一、二審檢察官工作內容不同，長久以來二審檢察官被認為是等候退休的「大閒缺」，升上二審就是名副其實的「錢多、事少、離家近」，但二審卻是負責監督一審，肩負經驗傳承及「事實審」的把關重任。

一審檢察官剛分發、年紀輕、經驗少，主要負責偵查、起訴、執行及公訴蒞庭，還有勘驗、屍體相驗等，都是需要體力與歷練，一審設有檢察長、主任檢察官等行政主管，層層指導及指揮作戰，在第一線面對各類犯罪。

到了二審就是監督一審（審查一審業務）、再議案件、二審公訴蒞庭及上訴三審等，看似簡單，但業務審查報告表（揪出每一案件的缺失點）、再議案件駁回書，要擲地有聲讓民眾信服，案件要上訴三審更是需要博覽法條，否則很容易被最高檢或最高法院打臉，是重要經驗傳承及「事實審」階段的把關工作。

二審每半年要到一審進行業務檢查，如果都能落實，不要有鄉愿心態，哪個檢察官在混，看得非常明顯，這是一個淘汰不適任檢察官很好的制度，但長期缺乏淘汰制度為後盾，業務檢查想落實也難。

再議是維護人民訴訟權益重要一環，也是防止濫訟重要環節，是駁回或發回，針對一審檢察官沒查清楚的，可自己開庭調查，而駁回還是發回，都要給檢察官或告訴人一個明確交代，如果不是經驗豐富、辦案熟練的資深檢察官，很難取得信服。

二審非常重要，要看到如「頂新劣油案」的精彩，是需要智慧與經驗，也需要投入精力。二審沒有譁眾取寵的一面，卻是資深檢察官展現智慧的工作，它缺乏新聞報導的新鮮價值，也造就二審檢察官的「惰性」，如二審檢察長跟著懶下去，整個署就死氣沉沉，確實如養老院。