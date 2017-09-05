一二審輪調 「檢察體系不崩才怪」

2017-09-05

〔記者楊政郡、楊國文／綜合報導〕司改國是會議通過「一二審輪調歷練制度」的檢察人事制度改革決議，法務部參事陳瑞仁上月底提出一、二審檢察官輪調方案，台中高分檢主任檢察官李慶義痛批，陳瑞仁的方案將使一審檢察長無法有效領導，二審檢察署監督功能完全喪失，基礎檢察體系不崩解才怪。

李慶義轟：資淺指揮資深

依陳瑞仁提出一、二審檢察官輪調方案，強制目前二審檢察官回任一審（二審約100名檢察官，強迫1年10人回任一審），訂定二審檢察官任期4年，4年後回任一審，將來可以再上二審2年，最後又回到一審。

李慶義說，這個制度運作下去，不到10年，二審檢察官將全部是任期4年的「資淺」檢察官。試問：這種「過水式」的二審檢察官，如何發揮二審檢察官功能？如何指揮監督一審檢察署（指越來越多資深檢察官到一審）？

辦案主力「不能有任期制」

他說，這是沒待過二審、沒到二審工作過，還認為二審是「閒缺」的人所想出來的辦法，依檢察一體，上級檢察署有指揮監督下級檢察署的職責，除任行政主管職的檢察長或主任檢察官，可有任期規定，任何審級從事辦案的檢察官，均不能有任期的規定，理由很簡單，檢察官是最基層的辦案主力，須有穩定力量，更需要經驗的累積及傳承，這是文官體制基本道理，不會是閒缺。

且檢察官擁有主動偵查權，如各個都不受節制，將如同出柙猛虎，對人權侵害之鉅不言可喻。

法務部參事陳瑞仁昨表示，他提的輪調方案，著重於二審調任一審發揮經驗傳承，也不會減損二審原本應有的功能。

陳瑞仁：重返一審可奉獻經驗

陳瑞仁說，這段期間不少人提出建議，要如何從二審請人「下來」一審，要採志願制、強迫制、還是混合制？如何配套？在草擬方案時，有些選項是相互衝撞拉扯，但最後仍須在數字上做一些決定，唯有如此，才能提出具體方案讓大家檢視、討論，以跨出改革的第一步。

陳瑞仁認為，在合理配套下，每年至少應會有10名二審檢察官自願重返一審服務，奉獻經驗和智慧，促成輪調制度應是好事。