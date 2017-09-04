鬼月被牽走？ 嬤上屋頂趴趴走

2017-09-04

〔記者劉濱銓／南投報導〕台中77歲林姓老婦人，前天到南投竹山鎮的兒子家住，當天傍晚她獨自外出遊蕩，順著附近與坡地緊貼的民宅屋簷，來到一處集合式透天厝屋頂，鄰居聽到屋頂傳出窸窸窣窣聲響通報消防隊，才將老婦平安救下。

林婦在農曆7月突如其來的怪異舉動嚇壞街坊鄰居。發現婦人的屋主說，當時聽見屋頂有窸窸窣窣的聲音，還以為是貓，直到婦人疑似跌倒發出哀號聲，才趕緊出來察看。

鄰居說，社區是位在山坡地的集合式透天厝，部分住宅的屋頂幾乎與坡地緊接，推測婦人可能是從附近空地草叢進入社區，一步步爬上頂樓，走了20、30公尺受困，才被人發現救下。

語無倫次 疑失智症發作

消防人員說，緊急架梯爬上屋頂將婦人抬下來。林婦獲救後情緒激動，被問及為何來屋頂，卻語無倫次說「有人打她頭」、「還用尖尖指甲抓她」，她才會一直走；之後被送往醫院診療，無明顯外傷，無大礙，但醫護發現老婦手上戴有防走失協尋手環，恐是失智症發作才會誤上頂樓。

草屯療養院醫師沈正男則說，就老婦所呈現的反應來看，會誤上屋頂且無法辨識高度感，可能是有中度失智的定向感不足情況，輕度則是時間感不佳。另，老婦會躁動遊走，且獲救後言語表達困難，可能是出現失語症，這都是常見的失智症狀。

針對躁動遊走，建議家屬可了解老婦是否因缺乏戶外活動才引起，對此可用外出活動來解決，若老婦是因以前的生活習慣（如上頂樓曬衣服）引起遊走，家屬則需多留意這方面的活動，可用門窗感應器作為警示，以防類似意外發生。