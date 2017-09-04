鬼月頂浪戲水 阿公溺死 孫獲救

2017-09-04

〔記者陳昀／桃園報導〕63歲游姓阿公昨天帶著7歲孫子，到桃園市大園區竹圍漁港玩，未料在岸邊戲水時遭大浪捲走，3名外籍移工見狀下水救人未果，消防隊員在離岸800公尺處的海上找到男童，送醫幸無大礙，游姓阿公落水3小時後才被尋獲，已失去生命跡象，送醫仍回天乏術。

竹圍漁港為禁止戲水區

近日台灣受輕颱瑪娃外圍環流影響，海象普遍不佳，海邊常有大浪出現。而竹圍漁港海邊為公告禁止戲水區，但天氣炎熱，加上一旁正舉行「迷宮音樂派對」，仍有不少民眾無視警告下水踏浪。

游男昨與妻子帶著孫子，到竹圍漁港海邊玩水，妻子在岸邊等待，未料祖孫2人突然被一陣大浪捲走，現場民眾發現後報案求救，當時3名移工見狀冒險下水搶救，但無所獲，隨後自行游上岸。

桃園市消防人員趕來救援，約15分鐘後在離岸邊800公尺的海面上找到男童，男童當時有些微失溫、受到驚嚇，還好沒大礙且意識清楚，在阿嬤陪同下送醫治療。

但落水的游男始終不見蹤影，消防局請求內政部空中勤務總隊派出直升機協尋，直到下午兩點左右才尋獲游男，但呈現OHCA（到院前心肺功能停止），消防人員緊急施行CPR無效，送醫搶救一小時仍不治。

現場目擊者表示，3名男性外籍移工並未在岸邊戲水，發現游姓祖孫被大浪捲走，才跳下水試圖救人，因浪大一直無法靠近落水兩人，見消防隊救起男童，便自行上岸離開，海巡人員上前詢問，3人不願多說。

消防局呼籲民眾，戲水時一定要慎選有救生員的游泳池、海水浴場與安全水域，並遵守相關規定，以確保安全。