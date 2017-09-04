假結婚爭議》 棄中國籍 中配︰別剝奪我當台灣人權利

2017-09-04

〔記者邱芷柔／屏東報導〕已放棄中國籍的應金蘭，因台灣的戶籍也被撤銷，成為名副其實的「人球」，面對爭取回復身分的漫漫長路，她擔心連個安身立命的地方都沒有，懇求「別剝奪我當台灣人的權利！」

應金蘭說，當年對生活富足的台灣充滿美好幻想，經人介紹與賴男結婚，雖婚姻不美滿，但她仍珍惜台灣便利又自由的生活，認真工作養家。

應女表示，99年取得身分證後，如願成為台灣的一份子，心懷感恩，前夫出車禍、坐牢都是她在照顧、探監，100年離婚後，前夫還住在她的租屋處，沒想到卻在103年指控「假結婚」，讓她面臨被遣返的命運。

應金蘭拿出檢方的不起訴處分書說，一開始面對台灣的司法及行政單位時，她提出的各種共同生活事證、證人、證詞，卻沒有人要聽，連給澄清自白的機會都沒有，所有的事證都比不上前夫的一句話，讓她十分沮喪。

應金蘭說，行政訴訟敗訴讓她跌入谷底，越想越難過，還好屏東地院民事庭證實了她的婚姻關係，還她公道，只想討回自己在台灣生活的權利，她是台灣第一個遇到這種困境的中國配偶，希望也是最後一個。

律師︰必要時聲請大法官解釋

應女的戶籍身分被撤銷爭議，關鍵在於是否涉及虛偽結婚，律師劉思龍認為，兩個法院對同一事實卻出現不同認定，必要時可聲請大法官作出統一解釋。

應金蘭的賴姓前夫昨向記者表示，他到移民署自首假結婚就是要爭一口氣，他和應金蘭結婚「有夫妻之名、無夫妻之實」，應女取得身分證後，隔年就跟他鬧離婚，還扯了一堆理由，應甚至在他們發生口角後私下去驗傷，他不甘心被騙了好幾年。

前夫稱被騙多年、無夫妻之實

賴說，應女為了要取得身分證，什麼樣栽贓的話都說得出來，像是指控他好賭、不做事、靠她養等，他認為人在做天在看，他坦然面對一切，不想跟她辯。

賴表示，他到移民署自首後，還有另外四對也用同樣的方式來台灣，應金蘭一路上訴到最高行政法院，最後敗訴收場，代表「假結婚」是確實的事情，但應金蘭不死心再提出民事訴訟，對於屏東地院民事庭判決結果，他無法信服。